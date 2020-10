Mit einem Schiffskorso wollen Berufsfischer heute in Konstanz gegen die Fischzucht mit Netzgehegen am Bodensee protestieren. 60 Boote werden erwartet, wie die Vorsitzende des Verbands badischer Berufsfischer, Elke Dilger, mitteilte. Eine Genossenschaft will die Aquakultur-Anlagen zur Zucht von Felchen bauen lassen, weil die Erträge in den vergangenen Jahren massiv eingebrochen sind. Grund dafür ist unter anderem ein Nährstoffmangel im immer sauber werdenden Bodensee. Weil der Appetit auf Felchen aber nach wie vor groß ist, werden immer mehr Fische aus dem Ausland importiert.

Die Mehrheit der Berufsfischer ist aber gegen die Fischmast am Bodensee. Sie befürchten die Übertragung von Krankheiten auf Wildtiere und wollen ein gesetzliches Verbot erwirken.