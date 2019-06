Bei einem Brand in einem Firmengebäude in Karlsruhe ist ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

