Die Neuauflage des Erfolgsspiels FIFA 22 wird ab dem 1. Oktober 2021 die Fans in aller Welt entzücken. An diesem Tag kommt das Spiel für die PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch in den Handel. Neben den bekannten Elektrogeschäften und deren Bestellplattformen im Internet sowie großen Onlinehändlern sind dieses Mal aber auch Discounter am Start und verkaufen das beliebte Fußballspiel.

Fifa 22 release: Ab 1. Oktober bei Netto und Lidl

Netto Deutschland etwa wirbt in seinem aktuellen Katalog für diese Woche mit dem Spiel: Für 54,99 Euro für PS4 und 64,99 Euro für Release Day, dem 1. Oktober 2021, in allen Netto-Märkten erhältlich. Die Spiele sind als Aktionsware nur in beschränkten Mengen verfügbar. Deutschland etwa wirbt in seinem aktuellen Katalog für diese Woche mit dem Spiel: Für 54,99 Euro fürund 64,99 Euro für PS5 ist das Spiel am offiziellendem 1. Oktober 2021, in allen Netto-Märkten erhältlich. Die Spiele sind als Aktionsware nur in beschränkten Mengen verfügbar.

Neben Netto bietet aber auch Konkurrent Lidl das Spiel an. Hier kostet die Variante für die PS4 59,99 Euro, die für die Playstation 5 69,99 Euro.

Schon vor Oktober: Web App für FIFA nutzen

Bereits seit dem 22.09. können sich Fans die Web-App zum Spiel herunterladen. Mit der App kann schon vor dem Release von FIFA 22 am 1. Oktober der eigene Verein verwaltet werden. Wer also schon mal Münzen sammeln will, kann sich die Web-App bereits über den App Store von Apple oder Google Play downloaden.

FIFA ist das beliebteste Konsolenspiel und Computerspiel

„Fifa“ gehört zu den beliebtesten und meistverkauften Computer- und Konsolen-Spielen weltweit. Es wird regelmäßig aktualisiert und mit neuen Funktionen und Lizenzen ausgestattet. Das Cover der neuesten Version FIFA 22 ziert wieder der französische Nationalspieler und Stürmer bei Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Pro FIFA 22

Riesiger Umfang mit On- und Offline-Spielmodi

Stark verbesserte Spielbarkeit – dank Hypermotion und anderer Funktionen

Sieht insgesamt mehr nach echtem Fußball aus

Spielerkarriere mit mehr Möglichkeiten

Sinnvolle Erweiterungen bei FIFA Ultimate Team

Volta geht noch stärker in Richtung "FIFA Street"

Weiterhin sehr großes Lizenzpaket

Kontra FIFA 22

Mitspielerverhalten besser als in "FIFA 21", trotzdem nicht fehlerfrei

FUT weiterhin Pay to Win

Unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichem Preismodell

Fehlende, prominente Nationalmannschaften

