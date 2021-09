Die kommende Nacht dürfte für viele Fußballfans eine kürzere werden. Nicht etwa, weil ein „Classico“ oder ein anderes Topduell ansteht, nein, es geht um Fifa. Der Release von Fifa 22 steht kurz bevor. Zwar gab es in diesem Jahr keine Demo, dennoch können Spieler heute trotzdem vorab in das neue Fußballspiel reinspielen – allerdings nur für zehn Stunden. Denn es gibt einen Early Access. Alle Infos dazu in diesem Artikel.

Fifa 22: Early Access noch vor dem Release – So könnt ihr zehn Stunden spielen

Start : 22. September, gegen abends. Eine konkrete Uhrzeit gibt es laut „Game Pro“ noch nicht. Voraussichtlich erscheint zur selben Zeit auch die Fifa 22 Web-App

: 22. September, gegen abends. Eine konkrete Uhrzeit gibt es laut „Game Pro“ noch nicht. Voraussichtlich erscheint zur selben Zeit auch die Spieldauer : 10 Stunden kann in alle Modi von Fifa 22 reingespielt werden

: 10 Stunden kann in alle Modi von Fifa 22 reingespielt werden Spielstand übertragbar : Ja,der Spielstand kann auf der Plattform weitergespielt werden, auf der auch der Test gespielt worden ist.

: Ja,der Spielstand kann auf der Plattform weitergespielt werden, auf der auch der Test gespielt worden ist. Plattformen : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Voraussetzung: ein aktives EA Play-Abo



Fifa 22 spielen: Was ist ein EA-Play-Zugang?

EA Play ist der Abo-Service von Electronic Arts, mit dem Spieler auf eine Bibliothek aus den Spielen des Publishers für eine monatliche Gebühr zugreifen können. Dazu gibt es auch Vorab-Versionen wie jetzt bei Fifa 22.

Wie viel kostet EA Play? Regulär kostet EA Play 3,99 im Monat und 24,99 Euro im Jahr.

EA Play in Game Pass Ultimate: Wer den Game Pass Ultimate hat, bekommt Zugriff auf EA Play. Dadurch kann ohne weitere Kosten der Fifa 22-Early Access auch mit Game Pass nutzen.

Probe-Abo: Wer kein Game Pass Ultimate oder eine PlayStation hat, kann bis zum 30. September noch vergünstigt EA Play abonnieren. Der Probe-Monat kostet nur 99 Cent und ihr könnt FIFA 22 vorab spielen oder einen der anderen EA-Titel.

Release von Fifa 22: Ab diesem Termin ist das Spiel offiziell erhältlich

Fifa 22 wird offiziell am 1. Oktober 2021 in die Geschäfte kommen und erhältlich sein. Wer früher spielen will, der hat den heutigen Tag.