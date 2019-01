Weil am Rhein Feuerzeugbenzin läuft aus Güterzug: Bahnstrecke gesperrt

Weil am Rhein / DPA

Nach einem Gefahrgutunfall sind der Rangierbahnhof an der deutsch-schweizerischen Grenze in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) sowie die Bahnstrecke ins benachbarte Basel zeitweise gesperrt worden. Aus dem Kesselwagen eines Güterzuges war am Donnerstag Feuerzeugbenzin ausgelaufen, wie die für den Bahnverkehr zuständige Bundespolizei mitteilte. Es bestand Explosionsgefahr. Die Feuerwehr rückte an und sicherte das Gefahrgut. Der Waggon hatte 63 Tonnen Feuerzeugbenzin geladen. Verletzt wurde niemand; eine Explosion oder einen Brand gab es nicht. Der Güterzug stammte laut Feuerwehr aus Italien.

Auf der Bahnstrecke Karlsruhe-Basel kam es wegen des Vorfalls zu größeren Behinderungen. Der Zugverkehr zwischen Weil am Rhein und Basel musste stundenlang gestoppt werden. Betroffen waren Nahverkehrs-, Fernreise- und Güterzüge.

