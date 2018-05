Ebersbach / DPA

Die Feuerwehr hat in Ebersbach (Kreis Göppingen) ein verletztes Pferd aus einem fünf Meter tiefen Bachlauf gerettet. Das Tier war am Dienstagmorgen bei einem Ausritt durchgegangen und davongaloppiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Pferd warf die 44-jährige Reiterin ab, verfing sich in einem Zaun und stürzte auf der Flucht in den Bachlauf. Weil es nicht mehr herauskam, rettete die Feuerwehr das schwer verletzte Pferd, das dann von einer Tierärztin behandelt werden konnte.

