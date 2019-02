Müllheim Feuerwehr rettet Mann vom Balkon seiner brennenden Wohnung

Müllheim / DPA

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist in der Nacht zum Mittwoch ein 55 Jahre alter Hausbewohner von der Feuerwehr gerettet worden. Der Mann hatte sich vor dem Feuer auf den Balkon seiner Wohnung geflüchtet und war von dort aus in Sicherheit gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde er medizinisch versorgt. Weitere Hausbewohner wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Zwei Wohnungen sowie das Dach des fünfstöckigen Hauses wurden durch das Feuer beschädigt. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Der Schaden wurde auf 150 000 bis 200 000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung