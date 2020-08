Der Brand eines Heulagers in Horgenzell (Kreis Ravensburg) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und rund 100 000 Euro Schaden geführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verhinderten zeitweise 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren ein Übergreifen des Feuers auf den Hof im Ortsteil Liebenreute. Ersten Ermittlungen zufolge entzündeten sich die etwa 170 Ballen Stroh und Heu am Samstagvormittag von selbst. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Das Löschen des Feuers dauerte bis in den Nachmittag.