Eine Strandbar am Neckar ist in Heidelberg ausgebrannt und völlig zerstört worden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte am frühen Mittwochmorgen den Brand in der Bar, die aus mehreren Seecontainern bestand. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mitteilung der Polizei