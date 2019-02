Feuer zerstört Haus: Frau in Klinik

Berghaupten / DPA

Beim Brand eines Einfamilienhauses ist eine Frau in Berghaupten (Ortenaukreis) verletzt worden. Sie erlitt eine Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach am Mittwochabend aus und ließ das komplette Gebäude in Flammen aufgehen. Die Feuerwehr kämpfte mit einem großen Aufgebot gegen den Brand. Schadenshöhe und Brandursache waren noch unklar.