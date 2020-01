Wegen eines Feuers haben in der Nacht zum Mittwoch ein 88 Jahre alter Mann und sein 55-jähriger Sohn ihr Haus in Konstanz verlassen müssen. Das Einfamilienhaus wurde weitestgehend zerstört, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Schaden liege grob geschätzt bei 50 000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach noch am Mittwochmorgen im Einsatz. Brandursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Beide Männer blieben laut Polizei vermutlich unverletzt, kamen jedoch zur Vorsorge ins Krankenhaus.