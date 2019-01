Bühl Feuer zerstört Einfamilienhaus: rund 350 000 Euro Schaden

Bühl / DPA

Ein Feuer hat in Bühl (Kreis Rastatt) das Haus einer Familie weitgehend zerstört und einen Schaden von rund 350 000 Euro angerichtet. Vier Familienmitglieder konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie eine Sprecherin der Polizei in Offenburg am Samstag sagte. Ein älterer Sohn der Familie war bei Brandausbruch zudem nicht im Haus. Den Angaben zufolge war der Familienvater durch den Alarm eines Rauchmelders in der Küche am Samstagmorgen auf das Feuer aufmerksam geworden.

Rund 55 Feuerwehrkräfte rückten an, um die Flammen zu löschen. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude aber nicht verhindern. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kam. Ermittler konnten das Haus wegen Einsturzgefahr jedoch zunächst nicht betreten. Die Familie ist bei Verwandten untergekommen.

