Feuer in Sägewerk richtet hohen Schaden an

Weil im Schönbuch / DPA

Ein Feuer in einem Sägewerk in Weil im Schönbuch (Landkreis Böblingen) hat einen Schaden von rund 65 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Samstag im Heizungsraum aus und verbreitete sich von dort im Gebäude. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach ersten Ermittlungen gilt ein technischer Defekt als Brandursache. Verletzt wurde niemand.