Ein Brand in einem Kindergarten in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat am 1. Weihnachtstag einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Nach Auskunft der Polizei vom Mittwoch drang Rauch über einen Verbindungsbau auch in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Im Kindergarten war nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei zum Zeitpunkt des Feuers niemand.

