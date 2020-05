Ein Feuer hat in einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude in der Innenstadt von Ravensburg einen großen Schaden angerichtet. Ersten Ermittlungen zufolge hatte in einem Café im Erdgeschoss das Kabel eines Sicherungskasten zu brennen begonnen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Feuer breitete sich demnach bis in die oberen Stockwerke aus, in denen sich auch Wohnungen befinden. Ein Feuermelder schlug in der Nacht zum Dienstag an, woraufhin sich die Bewohner ins Freie retteten. Ein Bewohner musste wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr rückte mit 37 Einsatzkräften an und war am Morgen noch mit Löscharbeiten beschäftigt, wie der Polizeisprecher sagte. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Der Schaden liege ersten Schätzungen zufolge bei etwa 100 000 Euro, könnte jedoch noch deutlich höher sein. Das Haus ist demnach zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unbekannt.