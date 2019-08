In einer Container-Unterkunft für Asylbewerber in Marbach (Landkreis Ludwigsburg) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. „Die Löscharbeiten sind im vollen Gange“, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen konnten alle Bewohner die Unterkunft verlassen. Wie viele Menschen sich dort aufhielten, müsse noch ermittelt werden. Unklar war auch, wie es zu dem Feuer kam.