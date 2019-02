Bad Säckingen / DPA

Wegen eines Brands in einem Kabelschacht ist ein Hotel in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) am Montagmorgen evakuiert worden. Acht Gäste mussten am frühen Morgen ihre Zimmer verlassen, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Polizei mitteilte. Bei mehreren Personen bestehe aber Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Brandursache war noch unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unbekannt.

Mitteilung der Polizei