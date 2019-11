Nach einem zweiten Feuer binnen weniger Wochen auf dem Gelände eines türkischen Fußballvereins in Pforzheim schließen die Ermittler einen technischen Defekt als Brandursache aus. Es hätten sich jedoch auch keine Hinweise auf Brandbeschleuniger gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten daher an. Zum zweiten Mal binnen Wochen hatte es am Samstagabend auf dem Gelände gebrannt. Ein Holzunterstand wurde laut Polizei vollständig zerstört. Der Schaden belief sich auf etwa 50 000 Euro, Verletzte gebe es nach früheren Angaben nicht.

Aktuelle Mitteilung der Polizei