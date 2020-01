Die kalte Jahreszeit lässt sich viel besser mit dem Wissen ertragen, dass die Festivalsaison näher rückt. Hier findet ihr einen Überblick der beliebten Festivals für 2020 deutschlandweit und in der Umgebung. Wir haben für euch die genauen Daten, Webseiten für den Ticketverkauf und alle Headlines der jeweiligen Musikfestivals zusammengefasst.

Rock am Ring und Rock im Park

Mittlerweile ist „Rock am Ring“ eines der größten Rockfestivals in Deutschland geworden. Jedes Jahr im Juni begeistert die Rockszene das Publikum und macht das Festival zu einem unvergesslichen Event. Dieses Jahr feiert das Festival sein 35. Jubiläum sowie 25 Jahre „Rock im Park“.

„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ finden parallel zueinander statt, jeweils vom 5. Juni bis zum 7. Juni 2020 auf dem Nürburgring in der Eifel beziehungsweise auf dem Zeppelinfeld Nürnberg statt.

Auf diese Bands könnt ihr euch freuen: System Of A Down, Green Day, Volbeat, Billy Talent, Broilers, Korn, Disturbed, Deftones, The Offspring, Trailerpark, Weezer, Bilderbuch, Wanda, Alan Walker, Trettmann, Bosse, Yungblud, August Burns Red und Powerwolf.

Tickets können auf der offiziellen Homepage oder bei Eventim erworben werden.

Summer Breeze

Das Summer Breeze Open Air ist ein Metal-Festival und und findet seit 1997 jedes Jahr statt. Der Fokus liegt dabei auf einer Mischung aus Death Metal, Hardcore, Metalcore und Trash Metal. Die Acts sorgen durchgehend für Entertainment und werden von rund 40.000 Fans aus der Metal-Szene besucht.

Das Open Air Festival wird vom 12. August bis 15. August 2020 in Sinbronn, in der Nähe von Dinkelsbühl stattfinden. Mit dabei sind Dark Funeral, Frog Leap, Leo Moracchioli, Jinjer, Saltatio Mortis, Wardruna, While she sleeps.

Tickets könnt ihr auf der offiziellen Webseite erwerben.

Lollapalooza

Das US-Festival Lollapalooza kommt 2020 wieder nach Berlin. Lollapalooza ist ein bunt gemischtes Indie, Rock, Pop, Hip-Hop und Electronic Festival. Traditionell spielen dort internationale Top-Acts wie zum Beispiel Eminem oder Lady Gaga, aber auch unbekannte Künstler nutzen diese Chance als Newcomer durchzustarten.

Am 5. und 6. September 2020 geht es für das Lollapalooza in Berlin bereits in die sechste Runde. Die Stars treten auf dem Gelände im Olympiastadion und Olympiapark in Berlin auf. Es wurden noch keinerlei Auftritte für 2020 bestätigt. Das Line-Up für die nächste Ausgabe wird aber demnächst veröffentlicht. 2019 traten Stars wie Swedish House Mafia, Twenty One Pilots, Kraftclub, Martin Garrix, Billie Eilish, 6lack, Hozier, Rita Ora und noch viele mehr auf.

Alle Tickets findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wacken

Das Wacken Open Air ist das größte und populärste Heavy Metal-Festival in Europa. Das Festival gibt es seit 1990 und es lockt jährlich die treue Fangemeinde aus aller Welt in das norddeutsche Dorf. Rund 75.000 Metalheads lassen sich von den Bands ordentlich einheizen.

Das Wacken Open Air findet vom 30. Juli bis zum 1. August 2020 statt. Das Heavy Metal-Festival liegt im kleinen Dorf Wacken in der Nähe von Itzehoe in Schleswig-Holstein. Dieses Jahr könnt ihr euch auf Bands wie Amon Amarth, At The Gates, Beats In Black, Cemican, Death Angel, Hypocrisy, Judas Priest, Mercyful Fate, Nervosa, Sick Of It All, Sodom und Venom freuen.

Gibt es noch Tickets für Wacken?

Die Tickets waren auf der offiziellen Homepage nach 21 Stunden ausverkauft, jedoch kann man sich auf die Warteliste für Rückläufer setzen lassen.

Nature One

Die Nature One ist eines der größten Festivals der elektronischen Tanzmusik in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf Techno, Trance, House, Harder styles, Drum and Bass oder Classics. Das Festivalgelände unterteilt sich in vier Head-Floors und 19 Club-Floors mit über 350 DJs.

Nature One fängt dieses Jahr am 31. Juli an und geht bis zum 2. August 2020. Das Techno-Festival befindet sich sich auf dem Gelände einer ehemaligen NATO-Raketenstation Pydna in der Nähe von Kastellaun. Bisher wurden noch keine Headliners veröffentlicht, aber letztes Jahr standen bereits Sven Väth, Richie Hawtin, Nina Kraviz, Paul Van Dyk, Charlotte De Witte, Angerfist, Adam Beyer und Chris Liebeing auf der Bühne.

Der Vorverkauf läuft! Tickets findet ihr ganz einfach auf der offiziellen Homepage.

Southside Festival und Hurricane

Das Southside Festival hat sich zu einem der größten Open-Air Events etabliert. Den Schwerpunkt bilden die Musikrichtungen Rock, Alternative, Independent und Electro. Jedes Jahr kommen rund 60.000 Festivalbesucher ins baden-württembergische Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen auf dem Gelände des Gewerbeparks.

Das Musikfestival findet dieses Jahr vom 19. Juni 2020 bis 21. Juni 2020 statt. Zu den Headlinern zählen Sänger wie Seeed, Deichkind, Kings of Leon, Martin Garrix und Twenty One Pilots.

Tickets findet ihr auf der offiziellen Webseite, Eventim und ticket online.

Parallel zum Southside Festival findet das Hurricane Festival statt. Das Musikfestival präsentiert mehr als 80 Bands mit einer Mischung aus Rock, Alternative, Pop und Electro. Das Hurricane findet auf dem Eichenring und auf den umliegenden Flächen in Scheeßel und Westervesede statt. Die Daten und Bands entsprechen denen des Southside Festivals (19. bis 21 Juni 2020).

Tickets findet ihr auf der offiziellen Webseite und bei ticketonline.

Taubertal-Festival

Das Taubertal-Festival findet jährlich in Bayern statt und zählt zu den populärsten Punk- und Rock-Festivals des Landes. Dieses Jahr findet es gleich zwei Mal statt.

Das Musikfestival findet zusätzlich auch noch im Winter am 1. Februar 2020 statt. Das Event wird sich in der Stadt Creglingen im Taubertal ereignen. Fans können sich sowohl auf international bekannte als auch regionale Headliner freuen, wie die Punk-Legenden Flogging Molly, die schottische Band Biffy Clyro und AnnenMayKantereit.

Die Tickets sind bei Eventim und in allen CTS-Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Im Sommer findet das Taubertal-Festival vom 7. August bis zum 9. August statt. Alle Headliner für das Kultfestival stehen fest: Gender Roles, Faber, LaBrassBanda, Fettes Brot, Fiddler`s Green, Leoniden, SDP, AnnenMayKantereit, Clutch, Flogging Molly und Biffy Clyro.

Der Ticketverkauf für die Sommer- und Winter-Edition ist in vollem Gang. Die begehrten Tageskarten sind dieses Jahr wieder erhältlich.

Obstwiesenfestival

Das Obstwiesenfestival ist ein Rock, Indie, Pop und Electronic Festival, welches vom 20. August 2020 bis zum 22. August 2020 in Dornstadt in der Nähe von Ulm stattfindet. Es werden etwa 12.000 Besucher erwartet. Der Eintritt zum Festival ist frei.

Bislang sind noch keine Künstler für das Musikfestival bekannt. Vergangenes Jahr waren unter anderem Band Of Skulls, Yeasayer und Bonaparte mit dabei.