Nach einer reduzierten Ausgabe im vergangenen Jahr startet das Berliner „Festival of Lights“ 2023 wieder in größerer Form. „In diesem Jahr werden wir unseren Besucherinnen und Besuchern wieder deutlich mehr bieten können als dies im letzten Jahr der Fall war“, teilten die Veranstalter der dpa mit. Wann findet das Spektakel statt, was steht auf dem Programm und welche Routen gibt es? Auf der Karte finden Sie außerdem alle Orte mit den Lichtinstallationen.

Was ist das Festival of Lights eigentlich?

Bei dem Festival werden Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Fernsehturm, der Potsdamer Platz, das Schloss Charlottenburg sowie Orte wie der Bebelplatz beleuchtet und mit 3D-Bildern angestrahlt.

Wegen der Energiekrise war das Festival im vergangenen Jahr mit einem Energiespar-Konzept gestartet – unter anderem wurden weniger Orte beleuchtet. Auch in diesem Jahr wolle man weiter „streng auf einen besonders sparsamen Umgang mit Energie“ achten, teilten die Veranstalter weiter mit. Es werde etwa an vielen Orten auf effiziente LED-Technik gesetzt.

Bereits in den letzten Jahren erstrahlten viele bekannte Berliner Sehenswürdigkeiten in frohen Farben – wie hier der Dom auf der Museumsinsel.

© Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Kostet das Festival of Lights Eintritt?

Nein, das Festival of Lights ist für alle Besucher kostenlos.

Wann findet das Festival statt?

Die 19. Ausgabe des Festivals startet am Freitag, den 6. Oktober und endet am 15. Oktober 2023.

Was steht dieses Jahr auf dem Programm?

Auch dieses Jahr haben das Programm wieder einiges zu bieten: Insgesamt werden an 42 Orten rund 85 Lichtkunstwerke gezeigt. Am Fernsehturm etwa wollen sechs Künstler ihre Interpretation des Festivalmottos „Colours of Life“ zeigen. Auch wollen die Veranstalter in diesem Jahr das 50. Jubiläum des Hip-Hop mit einer Projektionsshow an der Oberbaumbrücke feiern.

Das komplette Programm des Festivals finden Sie auf der Website des Veranstalters

Die Karte mit den Orten der Events 2023

Insgesamt an 42 Orten wird es unterschiedlichste Lichtkonstruktionen zu bestaunen geben. Hier gibt es die Orte von Google Maps im Überblick:

Zu Fuß, auf dem Fahrrad oder per Schiff – Touren beim Festival of Lights 2023

organisierte Touren angeboten, sei es zu Fuß, mit einem Fahrradtaxi, im Bus oder auf einem Schiff. Die meisten Lichtkonstruktionen können bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Berliner Stadtmitte bequem besichtigt werden. Darüber hinaus werdenangeboten, sei es zu Fuß, mit einem Fahrradtaxi, im Bus oder auf einem Schiff. Einen Überblick über die verschiedenen Touren gibt es hier

(mit Material von dpa)