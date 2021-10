Kaum ist der Sommer vorbei, sehnen sich viele Menschen in Deutschland wieder nach einer Auszeit im Herbst , da kommen die Herbstferien sehr gelegen

vorbei, sehnen sich viele Menschen in Deutschland wieder nach einer Auszeit im , da kommen die sehr gelegen Was die Ferien betrifft, so kommt Baden-Württemberg genau wie Bayern oft eine Sonderrolle zu: In keinen anderen Bundesländern liegen die Sommerferien so spät; Winterferien gibt es nicht

betrifft, so kommt Baden-Württemberg genau wie Bayern oft eine Sonderrolle zu: In keinen anderen Bundesländern liegen die so spät; gibt es nicht Doch wann sind in Baden-Württemberg die nächsten Ferien?

sind in Baden-Württemberg die nächsten Ferien? Datum, Termine, Wochen: Der Ferien-Kalender für Baden-Württemberg im Überblick

Ferien BW 2021: Übersicht der Schulferien in diesem Jahr in Baden-Württemberg

Ostern, Pfingsten, Weihnachten: Die Schulferien sind über das Jahr gut verteilt. Wie liegen die Ferien 2021 in Baden-Württemberg?

Weihnachtsferien 2020/2021 – vom 23.12.2020 bis 09.01.2021

2020/2021 – vom 23.12.2020 bis 09.01.2021 Osterferien 2021 – vom 06.04.bis 10.04.

2021 – vom 06.04.bis 10.04. Pfingstferien 2021 – vom 25.05. bis 05.06.

2021 – vom 25.05. bis 05.06. Sommerferien 2021 – vom 29.07. bis 11.09.

2021 – vom 29.07. bis 11.09. Herbstferien 2021 – vom 02.11. bis 06.11

2021 – vom 02.11. bis 06.11 Weihnachtsferien 2021/2022 – vom 23.12.2021 bis 08.01.2022

Ferien BW 2022: Übersicht der Schulferien in Baden-Württemberg

Auch für das kommende Jahr steht zur Planung bereits weit im Voraus fest, wann Schulferien sind.

Osterferien 2022 – vom 19.04.bis 23.04.

2022 – vom 19.04.bis 23.04. Pfingstferien 2022 – vom 07.06. bis 18.06.

2022 – vom 07.06. bis 18.06. Sommerferien 2022 – vom 28.07. bis 10.09.

2022 – vom 28.07. bis 10.09. Herbstferien 2022 – vom 02.11. bis 04.11

2022 – vom 02.11. bis 04.11 Weihnachtsferien 2022/2023 – vom 21.12.2022 bis 07.01.2023

Wann sind an Fasching 2022 Ferien in BW?

In Baden-Württemberg gibt es keine Winterferien. Doch an den Schulen gibt es in der Zeit rund um Fasching freie Tage. Bei diesen Faschingsferien, für die es kein allgemein gültiges Datum gibt, handelt es sich um bewegliche Ferientage. Von diesen stehen den Schulen vier zur Verfügung. Für die Termine sind die Schulen selbst zuständig.

Freie Tage in BW: Feiertage in Baden-Württemberg 2021

Diese Tage gelten in Baden-Württemberg als gesetzliche Feiertage, sodass Schulen geschlossen sind und Beschäftigte arbeitsfrei haben.

Neujahr: 01.01.2021

Heilige Drei Könige: 06.01.2021

Karfreitag: 04.04.2021

Ostermontag: 05.04.2021

Tag der Arbeit: 01.05.2021

Christi Himmelfahrt: 13.05.2021

Pfingstsonntag: 23.05.2021

Pfingstmontag: 24.05.2021

Fronleichnam: 03.06.2021

Tag der deutschen Einheit: 03.10.2021

Allerheiligen: 01.11.2021

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2021

2 Weihnachtsfeiertag: 26.12.2021

Freie Tage in BW: Feiertage in Baden-Württemberg 2022

Insgesamt gibt es in Deutschland neun gesetzliche Feiertage, die bundesweit gelten. In Baden-Württemberg sind es folgende 13:

Neujahr: 01.01.2022

Heilige Drei Könige: 06.01.2022

Karfreitag: 15.04.2022

Ostermontag: 17.04.2022

Tag der Arbeit: 01.05.2022

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022

Pfingstsonntag: 05.06.2022

Pfingstmontag: 06.06.2022

Fronleichnam: 16.06.2022

Tag der deutschen Einheit: 03.10.2022

Allerheiligen: 01.11.2022

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022

2 Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022

Brückentage 2022: Maximum aus den Urlaubstagen gewinnen

Jedes Jahr gibt es einige Tage, die sich dafür eignen, aus seinen Urlaubstagen das Maximum herauszuholen. Um mit möglichst wenig Tagen viel freie Zeit zu gewinnen, greifen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerne auf Brückentage zurück. Diese Tage zwischen zwei freien Tagen sind begehrt. Wann gibt es 2022 durch Feiertage in Baden-Württemberg Brückentage? Eine Auswahl an Brückentagen: