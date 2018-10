Stuttgart Feinstaubwerte im grünen Bereich

Stuttgart / DPA

Am Tag nach dem Ende des ersten Feinstaubalarms der Saison in Stuttgart ist die Belastung gesunken. Am Dienstag lag die Feinstaubkonzentration an der Kreuzung am Neckartor nach vorläufigen Messwerten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Mittwoch im Durchschnitt bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Es ist der niedrigste Messwert seit einer Woche und liegt weit unter dem EU-Grenzwert von 50 Kubikmeter.

In der Nacht auf Mittwoch endete der erste Feinstaubalarm der Saison in Stuttgart. Feinstaubalarm wird immer dann ausgerufen, wenn Wetterexperten die Gefahr von Überschreitungen des EU-Grenzwertes voraussehen. Autofahrer werden aufgefordert, auf Busse und Bahnen umzusteigen, Komfortkamine dürfen nicht befeuert werden.

Messwerte LUBW