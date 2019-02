Stuttgart Feinstaubalarm endet in Nacht auf Freitag

Feinstaubalarm endet in Nacht auf Freitag

Stuttgart / DPA

Nach mehr als zwei Wochen endet der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart in der Nacht auf Freitag. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Bis dahin sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Luft voraus. Damit steigt die Gefahr für eine erhöhte Konzentration von Schadstoffen im Talkessel und die Überschreitung der Grenzwerte droht. Der siebte Feinstaubalarm gilt seit dem 12. Februar für sogenannte Komfortkamine und seit dem 13. Februar auch für den Autoverkehr. Die Stadt ruft dazu auf, noch bis zum Ende des Alarms das Auto möglichst stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

