Der Hersteller Frischebox GmbH in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) ruft das Produkt „Natur Lieblinge - Getrocknete Feigen, 200 g“ zurück. Darin sei ein erhöhter Wert des Schimmelpilzes Ochratoxin A festgestellt worden, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de am Montag mit. Vertrieben werden die Feigen den Angaben zufolge über Aldi Süd in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Konkret gehe es um die Chargen mit der Nummer L4302/350058631- 11-580 und dem Haltbarkeitsdatum 20. Juni 2021.