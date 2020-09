Feier- und Brückentage sind oft wichtig für die Urlaubsplanung. Wann ist der nächste Feiertag in Hessen? Wann sind in Deutschland Feiertage 2020? Und wann sind in Hessen die Sommerferien 2020?

In Hessen gibt es zudem wichtige Termine, die keine offiziellen Feiertage sind. Ob Fasnacht, Muttertag oder Advent – auch diese Termine findet ihr in unserer Übersicht.

den Bundesländern findet ihr Alle gesetzlichen bundesweiten Feiertage in Deutschland undfindet ihr in diesem Artikel

Feiertage in Hessen 2020 – Nächster Feiertag im Oktober

Neujahr: 01.01. – Mittwoch

Karfreitag: 10.04 – Freitag

Ostern – Ostermontag: 13.04. – Montag

Tag der Arbeit: 01.05. – Freitag

Christi Himmelfahrt: 21.05. – Donnerstag

Pfingsten – Pfingstmontag: 01.06. – Montag

Fronleichnam: 11.06. – Donnerstag

Tag der Deutschen Einheit: 03. 10. – Samstag

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12. – Freitag

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12. – Samstag

Ferien in Hessen 2020/2021: Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien

Osterferien: 06.04. – 18.04.

Sommerferien: 06.07 – 14.08.

Herbstferien: 05.10. – 17.10.

Weihnachtsferien: 21.12.2020 – 09.01.2021

Osterferien 2021: 06.04. – 16.04.

Sommerferien 2021: 19.07. – 27.08.2021

Herbstferien 2021: 11.10. – 23.10.

Weihnachtsferien 2021: 23.12.2021 – 08.01.2022

Feiertage Hessen: Weitere besondere Termine 2020

Neben den offiziellen Feiertagen gibt es noch einige weitere Tage von Bedeutung. Alle Termine auf einen Blick:

Heilige Drei Könige: 06.01. – Montag

Valentinstag: 14.02. – Freitag

Weiberfastnacht: 20.02. – Donnerstag

Rosenmontag: 24.02. – Montag

Aschermittwoch: 26.02. – Mittwoch

Frühlingsanfang (meteorologisch): 01.03. – Sonntag

Internationaler Frauentag: 08.03. – Sonntag

St. Patrick’s Day: 17.03. – Dienstag

Joseftag: 19.03. – Donnerstag

Frühlingsanfang (kalendarisch): 20.03. – Freitag

Zeitumstellung auf Sommerzeit: 29.03. – Sonntag

Palmsonntag: 05.04. – Sonntag

Gründonnerstag: 09.04. – Donnerstag

Walpurgisnacht: 30.04. – 01.05. – Donnerstag auf Freitag

Tag der Befreiung: 08.05. – Freitag

Muttertag: 10.05. – Sonntag

Eisheilige: 11.05. – 15.05. – Montag bis Freitag

Vatertag: 21.05. – Donnerstag

Sommeranfang (meteorologisch): 01.06. – Montag

Sommeranfang (kalendarisch) / Sommersonnenwende: 20.06. – Samstag

Johannistag: 24.06. – Mittwoch

Siebenschläfer-Tag: 27.06. – Samstag

Peter und Paul: 29.06. – Montag

Mariä Himmelfahrt: 15.08. – Samstag

Herbstanfang (meteorologisch): 01.09. – Dienstag

Weltkindertag: 20.09. – Sonntag

Herbstanfang (kalendarisch): 22.09. – Dienstag

Erntedank: 04.10. – Sonntag

Zeitumstellung auf Winterzeit: 25.10. – Sonntag

Halloween: 31.10. – Samstag

Reformationstag: 31.10. – Samstag

Allerheiligen: 01.11. – Sonntag

Allerseelen: 02.11. – Montag

Martinstag: 11.11. – Mittwoch

Volkstrauertag: 15.11. – Sonntag

Buß- und Bettag: 18.11. – Mittwoch

Totensonntag 2020: 22.11. – Sonntag

1. Advent: 29.11. – Sonntag

Winteranfang (meteorologisch): 01.12. – Dienstag

Barbaratag: 04.12. – Freitag

2. Advent: 06.12. – Sonntag

Nikolaustag: 06.12. – Sonntag

3. Advent: 13.12. – Sonntag

4. Advent: 20.12. – Sonntag

Winteranfang (kalendarisch) / Wintersonnenwende:21.12. – Montag

Heiligabend: 24.12. – Donnerstag

Rauhnächte: ab 25.12. – Freitag