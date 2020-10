Der nächste Feiertag in Baden Württemberg steht im November an - doch er fällt undankbarer Weise auf einen Sonntag. Nur ein Beispiel dafür, dass 2020 in Hinblick auf die Feiertage wahrlich kein gutes Jahr ist.

Wann sind in Baden-Württemberg Feiertage? Wann sind die nächsten Ferien? Hier findet ihr einen Überblick mit allen Terminen.

Zudem gibt es zahlreiche weitere besondere Termine, die zwar gefeiert werden, aber keine offiziellen Feiertage sind. Ob Fasnacht, Muttertag oder Advent – auch diese Termine gibt es in unserer Übersicht.

Feiertage in BW 2020 – Nächster Feiertag im November

Neujahr: 01.01. – Mittwoch

Heilige Drei Könige: 06.01. – Montag

Karfreitag: 10.04. – Freitag

Ostermontag: 13.04. – Montag

Tag der Arbeit: 01.05. – Freitag

Christi Himmelfahrt: 21.05. – Donnerstag

Pfingstmontag: 01.06. – Montag

Fronleichnam: 11.06. – Donnerstag

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. – Samstag

Allerheiligen: 01.11. – Sonntag

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12. – Freitag

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12. – Samstag

Ferien in Baden-Württemberg 2020/2021: Herbstferien, Weihnachten, Fasching

Osterferien 2020: 06.04. - 18.04.

Pfingstferien 2020: 02.06. - 13.06.

Sommerferien 2020: 30.07. - 12.09.

Herbstferien 2020: 26.10. - 30.10.

Weihnachtsferien 2020: 23.12. - 09.01.

Faschingsferien 2021: nicht einheitlich

Osterferien 2021: 06.04. - 10.04.

Pfingstferien 2021: 25.05. - 05.06.

Sommerferien 2021: 29.07. - 11.09.

Feiertage BW: Weitere besondere Termine 2020

Neben den offiziellen Feiertagen gibt es noch einige weitere Tage von Bedeutung. Alle Termine auf einen Blick:

Valentinstag: 14.02. – Freitag

Weiberfastnacht: 20.02. – Donnerstag

Rosenmontag: 24.02. – Montag

Aschermittwoch: 26.02. – Mittwoch

Josefstag: 19.03. – Donnerstag

Zeitumstellung: 28.03. – Samstag auf Sonntag

Palmsonntag: 05.04. – Sonntag

Gründonnerstag: 09.04. – Donnerstag

Walpurgisnacht: 30.04 auf 01.05 – Donnerstag auf Freitag

Tag der Befreiung: 08.05. – Freitag

Muttertag: 10.05. – Sonntag

Eisheilige: 11. bis 15.05. – Montag bis Freitag

Vatertag: 21.05. – Donnerstag

Johannistag: 24.06. – Mittwoch

Siebenschläfer-Tag: 27.06. – Samstag

Peter und Paul: 29.06. – Montag

Mariä Himmelfahrt: 15.08. – Samstag

Einschulung: ab 14.09. – Montag

Erntedank: 04.10. – Sonntag

Zeitumstellung: 25.10. – Samstag auf Sonntag

Halloween: 31.10. – Samstag

Reformationstag: 31.10. – Samstag

Allerseelen: 02.11. – Montag

Martinstag: 11.11. – Mittwoch

Volkstrauertag: 15.11. – Sonntag

Buß- und Bettag: 18.11. – Mittwoch

Totensonntag: 22.11. – Sonntag

1. Advent: 29.11. – Sonntag

Barbaratag: 04.12. – Freitag

2. Advent: 06.12. – Sonntag

Nikolaus: 06.12. – Sonntag

3. Advent: 13.12. – Sonntag

4. Advent: 20.12. – Sonntag

Heiligabend: 24.12. – Donnerstag

Rauhnächte: ab 25.12. – Freitag