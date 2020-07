Wer seine Urlaubsplanung rechtzeitig machen will, der sollte sich schon früh an Feier- und Brückentagen orientieren.

Wir geben euch einen Überblick mit allen Terminen: Wann ist der nächste Feiertag in Bayern? Wann sind in Bayern Sommerferien?

Auch wichtig zu wissen, wenn man nicht mit allen Urlaubern gleichzeitig im Stau stehen oder schöne Orte teilen möchte: Alle gesetzlichen bundesweiten Feiertage in Deutschland sowie in den einzelnen Bundesländern – all das findet ihr hier:

Wie viele Feiertage hat Bayern?

Bayern hat deutschlandweit die meisten Feiertage: Die Anzahl beträgt 13 Feiertage. Allerdings nur in Gemeinden, die auch Maria Himmelfahrt feiern. Das Bayrische Landesamt für Statistik hat diese Orte in einer öffentlichen Datenbank gesammelt.

Die Stadt Augsburg hat sogar 14 Feiertage: Dort wird das Hohe Friedensfest am 8.8.2020 gefeiert.

Gesetzliche Feiertage in Bayern 2020: Nächster Feiertag im August

Im Jahr 2020 sind 8 der 13 Feiertage unter der Woche. Die nächsten Feiertage sind das Hohe Friedensfest in Augsburg am 08.08.2020 und Mariä Himmelfahrt in einzelnen Gemeinden am 15.08.2020.

Alle gesetzlichen Feiertage mit Wochentag in der Übersicht – aktuelle sind fett dargestellt:

Neujahr: 01.01. – Mittwoch

Heilige Drei Könige: 06.01. – Montag

Karfreitag: 10.04. – Freitag

Ostermontag: 13.04. – Montag

Tag der Arbeit: 01.05. – Freitag

Christi Himmelfahrt: 21.05. – Donnerstag

Pfingstmontag: 01.06. – Montag

Fronleichnam: 11.06. – Donnerstag

Hohes Friedensfest – nur Augsburg: 08.08. – Samstag

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. – Samstag

Allerheiligen: 01.11. – Sonntag

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12. – Freitag

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12. – Samstag

Ferien in Bayern 2020/2021: Sommerferien, Herbst, Winter

Sommerferien: 27.07.2020 - 07.09.2020

Herbstferien: 31.10.2020 - 06.11.2020

Buß- und Bettag: 18.11.2020

Weihnachtsferien: 23.12.2020 - 09.01.2020

Winterferien/Frühjahrsferien: 15.02.2021 - 19.02.2021

Osterferien: 29.03.2021 - 10.04.2021

Pfingstferien: 25.05.2021 - 04.06.2020

Sommerferien: 30.07.2021 - 13.09.2021

Feiertage in Bayern: Weitere besondere Termine 2020

In Bayern gibt noch weitere besondere Termine, die aber keine offiziellen Feiertage sind – zum Beispiel Erntedank, Halloween oder Advent.

Alle Termine auf einen Blick:

Valentinstag: 14.02. – Freitag

Weiberfastnacht: 20.02. – Donnerstag

Rosenmontag: 24.02. – Montag

Aschermittwoch: 26.02. – Mittwoch

Josefstag: 19.03. – Donnerstag

Palmsonntag: 05.04. – Sonntag

Gründonnerstag: 09.04. – Donnerstag

Walpurgisnacht: 30.04. auf 01.05 – Donnerstag auf Freitag

Tag der Befreiung: 08.05. – Freitag

Muttertag: 10.05. – Sonntag

Eisheilige: 11. bis 15.05. – Montag bis Freitag

Vatertag: 21.05. – Donnerstag

Johannistag: 24.06. – Mittwoch

Siebenschläfer-Tag: 27.06. – Samstag

Peter und Paul: 29.06. – Montag

Einschulung: 08.09. – Dienstag

Erntedank: 04.10. – Sonntag

Halloween: 31.10. – Samstag

Reformationstag: 31.10. – Samstag

Allerseelen: 02.11. – Montag

Martinstag: 11.11. – Mittwoch

Volkstrauertag: 15.11. – Sonntag

Buß- und Bettag (schulfrei): 18.11. – Mittwoch

Totensonntag: 22.11. – Sonntag

1. Advent: 29.11. – Sonntag

Barbaratag: 04.12. – Freitag

2. Advent: 06.12. – Sonntag

Nikolaus: 06.12. – Sonntag

3. Advent: 13.12. – Sonntag

4. Advent: 20.12. – Sonntag

Heiligabend: 24.12. – Donnerstag

Rauhnächte: ab 25.12. – Freitag

Silvester: 31.12. – Donnerstag

Gesetzliche Feiertage in Bayern 2021: Das sind die Termine für das kommende Jahr

Neujahr: 01.01 – Freitag

Heilige Drei Könige: 06.01. – Mittwoch

Karfreitag: 02.04. – Freitag

Ostermontag: 05.04. – Montag

Tag der Arbeit: 01.05. – Samstag

Christi Himmelfahrt: 13.05. – Donnerstag

Pfingstmontag: 24.05. – Montag

Fronleichnam: 03.06. – Donnerstag

Mariä Himmelfahrt: 15.08. – Sonntag

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. – Sonntag

Allerheiligen: 01.11. – Montag

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12. – Samstag