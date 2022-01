Kaum hat das neue Jahr 2022 begonnen, wartet schon ein Fußball-Highlight der Premier League. Am heutigen Neujahrstag, am Samstag, den 01.01.2022, trifft der FC Arsenal in London auf Manchester City. Das heutige Topspiel:

Arsenal gegen Man City in der Premier League: Uhrzeit Deutschland, Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Am heutigen Samstag, den 1. Januar 2022, empfängt der FC Arsenal im Emirates Stadium London seinen Gegner Manchester City in der Premier League. Um 13:30 Uhr nach deutscher Zeit ist Anstoß und das Topspiel beginnt. Als Schiedsrichter wird Stuart Attwell auf dem Platz stehen. Die Zusammenfassung zum Spiel:

FC Arsenal gegen Manchester City: Übertragung im Free-TV oder auf Sky?

Das Topspiel der Premier League zwischen Arseal und City wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel des FC Arsenal und Manchester City heute live und exklusiv auf Sky Sport UHD und Sky Sport 1.

Man City vs. Arsenal im Livestream – Hier sehr ihr das Spiel online im Internet

Für das Spiel zwischen FC Arsenal und Man City gibt es keine kostenlose Übertragung im Internet. Sky überträgt die Partie im kostenpflichtigen Stream bei SkyTicket und SkyGo. Die Streamingplattform DAZN überträgt das Spiel hingegen nicht.

