Ein Polizeibeamter aus Berlin soll einen Autofahrer bei einer inszenierten Personenkontrolle angehalten und um eine beträchtliche Summe Geld erleichtert haben. Der 48-jährige Beamte wurde wegen Raubes verhaftet und umgehend suspendiert, wie von Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag bekannt gegeben wurde. Während Durchsuchungen in seiner Wohnung und den von ihm genutzten Diensträumen am Montag wurden belastende Beweismittel sichergestellt. Trotzdem befindet sich der Kommissar derzeit auf freiem Fuß, da ein gegen ihn erlassener Haftbefehl von den Behörden vorerst nicht vollstreckt wurde. Den laufenden Ermittlungen zufolge scheint der Polizist bei der Tat Unterstützung von einem Mittäter erhalten zu haben, dessen Identität bisher jedoch unbekannt ist.

57.000 Euro Beute durch Überfall bei Fake-Kontrolle

Am 19. Juli gegen 23:15 Uhr sollen die beiden Verdächtigen auf der Berliner Stadtautobahn in Höhe des Messedamms ein Fahrzeug mithilfe von Blaulicht und Polizeikelle gestoppt haben. Zu dieser Zeit befand sich der Polizist bereits außer Dienst und fuhr in einem zivilen Dienstfahrzeug seiner Einheit. Laut den Ermittlungen trug er dabei seine Uniform und hatte seine Dienstwaffe im Holster. Dies führte dazu, dass der 62-jährige Autofahrer den Eindruck hatte, es handle sich um eine rechtmäßige polizeiliche Kontrolle.

Während der Kontrolle sollen der Polizist und sein Mittäter den Autofahrer mit Handschellen gefesselt und ihn in das Polizeifahrzeug gebracht haben. Anschließend sollen sie aus dem Auto des Mannes über 57.000 Euro in bar sowie zwei Mobiltelefone entwendet haben. Nach diesen Vorgängen wurde dem 62-Jährigen angeblich ein Protokoll über die Beschlagnahme ausgehändigt, in dem das beschlagnahmte Geld jedoch nicht vermerkt war.

Der Überfall wirft gleich mehrere Fragen auf

Warum der Autofahrer so viel Bargeld bei sich hatte, war zunächst unklar. Die Frage nach der Herkunft des Geldes gehöre aber auch zu den Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Dabei wird auch zu klären sein, warum genau dieser Mann aus dem Verkehr gezogen wurde.

(mit Material von dpa)