Rottenburg Familienstreit: 27-Jähriger mit Schlagstock verletzt

Rottenburg / DPA

Bei einer Attacke mit einem Schlagstock in Rottenburg (Kreis Tübingen) ist ein 27 Jahre alter Mann verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bekannt, aber noch nicht festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in Reutlingen. Der Mann habe dem 27-Jährigen in der Nacht zum Samstag mehrfach ins Gesicht sowie gegen Schulter und Schienbein geschlagen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Grund für den Übergriff sei ein Familienstreit. Wie die Männer miteinander verwandt sind und worüber sie stritten, war zunächst unklar.

