Bei einem Familienstreit in Schwäbisch Hall hat eine Mutter ihren erwachsenen Sohn mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend in der von den beiden gemeinsam bewohnten Wohnung. Der 36-Jährige soll seine Mutter laut Polizei zuvor tagelang tyrannisiert haben. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Mitteilung der Polizei