Bad Schönborn Falschparker findet Nagel mit Zettel in Motorhaube

Bad Schönborn / DPA

Ein Falschparker hat in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) einen „Strafzettel“ bekommen, der ihm besonders wehtun dürfte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Unbekannter am Freitagabend einen etwa 20 Zentimeter langen Nagel in die Motorhaube des Autos des Mannes gehauen. Daran haftete demnach ein Zettel mit der Aufschrift „Parke richtig“. Die Ermittler gehen davon aus, dass damit jemand ein Exempel statuieren wollte. Sie suchen nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Schaden liegt demnach bei 100 Euro.

Mitteilung