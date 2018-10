Königsbach-Stein Falscher Enkel knöpft Seniorin 32 000 Euro ab

Königsbach-Stein / DPA

Ein Betrüger hat eine Seniorin in Königsbach-Stein (Enzkreis) um 32 000 Euro gebracht. Er hatte ihr in mehreren Telefonaten vorgegaukelt, ihr Enkel zu sein. Die schließlich überzeugte 79-jährige Frau händigte daraufhin am Dienstag einem Boten das Geld aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Täter habe ihr gegenüber behauptet, sich in einer Notlage zu befinden. Angeblich müsste er einer Bank dringend sofort Geld zurückzahlen - ansonsten würde sich der Zinssatz verdoppeln. Am darauffolgenden Tage habe sich die Frau ihren Kindern anvertraut, die daraufhin die Polizei einschalteten.

Laut einer Sprecherin der Behörde, gibt es bisher keine konkrete Spur zu dem Täter. Er habe mit unterdrückter Nummer angerufen.

Mitteilung der Polizei