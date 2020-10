Die zweite Nacht in Folge hat die Stuttgarter Polizei mit einem Hubschrauber nach möglichen Brandstiftern gesucht. Die Behörden seien am Mittwochmorgen kurz nach zwei Uhr über den Brand eines Fahrzeuges im Stadtteil Neuwirtshaus informiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Unmittelbar danach habe man per Polizeihubschrauber die Fahndung aufgenommen. Nach einem konkreten Tatverdächtigen sei nicht gesucht worden. Nach etwa einer Stunde sei die Suche mit dem Hubschrauber beendet und mit Streifenwagen fortgesetzt worden. Nähere Angaben zum Brand konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte die Polizei nach dem Brand mehrerer Fahrzeuge im Stadtteil Freiberg per Hubschrauber einen Mann gesucht. Nach Aussage der Polizeisprecherin vom frühen Mittwochmorgen war die Fahndung in beiden Fällen bislang erfolglos. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht, konnte sie nicht sagen.

In der Vergangenheit haben immer wieder Autos in Stuttgart gebrannt. Wegen einer Brandserie im Stadtteil Weilimdorf war im November des vergangenen Jahres ein 26-Jähriger festgenommen worden.