Tirol will seine Fahrverbote auf Bundes- und Landstraßen auch in der Wintersaison aufrecht erhalten. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend am Mittwochmorgen – unter anderem der Deutschlandfunk.

Ein Sprecher der österreichischen Landesbehörde sagte demnach, dass „die Kombination von Güterverkehr, Skitourismus und Schnee könne sonst zu einem Verkehrskollaps führen“ könne. Um dem vorzubeugen, würde es die Ausweitung auch auf den Winter geben.

Fahrverbote in Teilen Tirols seit Ende Juni

Dieser Ankündigung vorausgegangen ist eine fortwährende Diskussion über Fahrverbote zwischen Deutschland und Österreich. Besonders stark betroffen vom anhaltend hohen Verkehr sind die Urlaubsregionen und Bayern und Tirol. Seit Ende Juni gelten dort in einigen Teilen an Wochenenden und in der Ferienzeit Fahrverbote. Damit soll verhindert werden, dass Reisende überfüllte Autobahnen verlassen und Ausweichrouten nutzen. Seit Beginn der Verbote seien in Tirol mehr als 20.000 Fahrer wieder auf die Autobahnen zurückgeschickt worden, hieß es im Bericht des Deutschlandfunks.