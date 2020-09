Mehr als eine Woche nach einem Sturz vom Fahrrad in Heilbronn ist ein 77-Jähriger am Freitag im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Donnerstag vergangene Woche gestürzt. Passanten fanden ihn auf einem Feldweg, ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.