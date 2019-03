Ein Fahrer ist im Kreis Freudenstadt von seinem eigenen Kleinlaster überrollt und tödlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, stoppte der 59 Jahre alte Mann den Transporter auf einem Parkplatz an der Landstraße 350. Bisherigen Ermittlungen zufolge stieg der Mann am Sonntagmittag aus dem Fahrzeug aus. Als er sich hinter dem Transporter befand, rollte das Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Strecke los und erfasste den Mann, der überfahren wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und die technische Überprüfung des Fahrzeugs dauern an.

Mitteilung