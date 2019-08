Herbstgemüse wird zu kunstvollen Skulpturen - zum 20. Mal ist am Freitag die nach Angaben der Veranstalter weltgrößte Kürbisausstellung gestartet. Allein rund 50 000 Kürbisse wurden in Ludwigsburg zu meterhohen Fantasiewesen verarbeitet. Gemäß dem diesjährigen Motto „Märchenhafte Fabelwelt“ tummeln sich in den Gärten hinter dem Residenzschloss ein Einhorn, Medusa, Pumuckl und auch das Pokémon Pikachu. Die Ausstellungsfläche wurde mit mehr als 150 Tonnen dekoriert - bis zum Ende am 3. November sollen rund 450 000 Kürbisse zu sehen sein.

„Wenn wir Glück haben, wird es 2019 sogar wieder einen neuen Rekord unserer Sortenschau geben“, sagte der Geschäftsführer der Ausstellung, Stefan Hinner. Im vergangenen Jahr seien 684 verschiedene Sorten gezeigt worden. Außerdem werden wieder die deutschen und europäischen Meister im Kürbiswiegen gekrönt - mit knapp 1,2 Tonnen wurde 2016 in Ludwigsburg ein Weltrekord aufgestellt. Das Gemüse wird sogar zu Booten umfunktioniert: Bei einer Regatta paddeln die Teilnehmer in ausgehöhlten Kürbissen um die Wette. Gegessen werden darf der Kürbis auch, unter anderem soll Deutschlands größte Kürbissuppe gekocht werden.

