Wetter Extrem-Hitze: Australier brüten bei fast 50 Grad

Barbara Barkhausen

Fünf Tage am Stück über 40 Grad – große Teile Australiens erleben derzeit die schlimmste Hitzewelle seit 80 Jahren. Zuletzt war es im Sommer 1939 so heiß gewesen. Doch auch die derzeitigen Rekordtemperaturen machen Mensch und Tier schwer zu schaffen.

Im größten Flusssystem Australiens, dem Murray-Darling-Becken, starben mehr als eine Million Fische. Seit Wochen fallen scharenweise Fledermäuse der Hitze zum Opfer. Allein zwei heiße Tage im November haben nach Aussagen von Wissenschaftlern der Western Sydney University über 20 000 Flughunde das Leben gekostet. Einige Tiere reagieren inzwischen so gestresst, dass sie Menschen anfallen.

Diese Woche wird laut Meteorologen nun die mit Abstand extremste sein. In großen Teilen des Landes sind die Temperaturen bereits über 40 Grad geklettert. Die wärmsten 15 Orte der Erde befanden sich zuletzt laut der Webseite „El Dorado Weather“ alle in Australien, wobei die Messstationen über den gesamten Kontinent verteilt sind. In Tarcoola im Südwesten kletterte das Thermometer auf 49,1 Grad. Selbst auf Platz 15 lag die Temperatur noch über 46 Grad. Diese wurden in Yulara im Northern Territory Australiens gemessen.

Jacob Cronje, Meteorologe für den Wetterdienst Weatherzone, sagte dem „Sydney Morning Herald“, er erwarte, dass diese Woche selbst Temperaturen über 50 Grad überschritten werden.

Diese verzeichnete Australien zuletzt im Februar 1998 in Mardie in Westaustralien (50,5 Grad). Zuvor waren im Januar 1960 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 50,7 und 50,3 Grad im südaustralischen Oodnadatta gemessen worden.

Bereits im Oktober 2017 warnte eine Studie der Australischen Nationaluniversität in Canberra, dass sich Down Under künftig auf schweißtreibende Sommer einstellen muss. Melbourne und Sydney könnten laut der Forscher bis 2040 50 Grad heiße Sommer erleben.