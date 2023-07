In der unmittelbaren Umgebung des Hamburger Hauptbahnhofs ist es zu einer Explosion gekommen. Dabei gab es einen Schwerverletzten. Der Einsatz begann am Mittwoch um 12:26 Uhr, seitdem sind Polizei und Feuerwehr in der Adenauerallee im Großeinsatz.

Mann verliert Bein durch Explosion

Laut einem Sprecher der Feuerwehr verlor ein Mann durch die Detonation ein Bein. Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar. Dem Sprecher zufolge gab jedoch vorerst keine Anzeichen für einen Anschlag. Der Bereich ist derzeit großräumig abgesperrt.

Die Hamburger Polizei hat sich auch auf Twitter zu dem Einsatz an der Adenauerallee bzw. in der Kurt-Schumacher-Allee geäußert: „Aktuell liegen keine Hinweise für eine Gefahr der Bevölkerung vor“. Demnach sei ein kleiner Gegenstand explodiert und hat eine Person verletzt. Weitere Verletzte gibt es offenbar nicht.

(weitere Infos in Kürze)