In Bielefeld ist am Montagmittag ein Crepes-Stand explodiert, drei Menschen haben dabei Feuer gefangen. Wie das Westfalen-Blatt berichtet, hatten Augenzeugen gegen 11:30 Uhr der Feuerwehr den Brand am Siegfriedplatz gemeldet. Die Polizei habe mitgeteilt, dass die drei Männer, die im Stand gearbeitet hätten, brennend herausgerannt seien. Die Augenzeugen hätten sie mit Wasser gelöscht. Einer der Männer habe lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten, die beiden anderen seien schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Crepes-Wagen, dabei hat sie drei Gasflaschen geborgen. Der aufsteigende Rauch war in vielen Teilen Bielefeld zu sehen. Der Siegfriedplatz und eine Haltestelle für den Nahverkehr wurden gesperrt. Zur Ursache der Explosion ist noch nichts bekannt.