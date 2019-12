An Weihnachten wird es im Südwesten ersten Prognosen zufolge keine Hochwasser geben. Eine Weiterentwicklung der Modelle ermögliche bereits zehn Tage vor dem Fest eine erste Abschätzung, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Sonntag mit. Die Experten konnten bislang frühestens eine Woche im voraus erste Aussagen über mögliche Hochwasser treffen. Im vergangenen Jahr hatte es über Weihnachten am Rhein und an seinen Nebenflüssen Hochwasser gegeben. Der Pegel Maxau (Karlsruhe) stieg etwa am ersten Weihnachtsfeiertag über die Meldehöhe von sieben Metern. Das HVZ erstellt die neuen Berechnungen für 110 Pegel im Land. Die Vorhersagen werden demnach drei Mal täglich, im Hochwasserfall stündlich aktualisiert.

Hochwasser-Vorhersage