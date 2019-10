Eva Schiller wird neue Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg. Sie folgt auf Hilke Petersen, die im Sommer als Chefin vom Dienst der ZDF-Chefredaktion nach Mainz gewechselt ist, wie das ZDF am Dienstag mitteilte. Schiller war seit 2014 als Korrespondentin im ZDF-Studio in Wien tätig. Dort berichtete sie zuletzt zum Beispiel über die Regierungskrise in Österreich, über die Flüchtlingskrise oder über den Umgang mit EU-Subventionen in Tschechien, Ungarn und Rumänien. Das ZDF-Landesstudio in Stuttgart ist neben der Berichterstattung aus dem Südwesten auch für die Schweiz zuständig.

