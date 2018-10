Mannheim Europäisches Filmfestival der Generationen startet

Mannheim / DPA

Mal lustig, mal ernst - aber immer seriös: Das 9. Europäische Filmfestival der Generationen befasst sich vom 18. Oktober an mit den Themen Älterwerden und demografischer Wandel. Bis zum 3. November laufen dazu Filme in rund 100 Städten und Kommunen in Deutschland - die Hälfte der Veranstalter kommt aus der Region Rhein-Neckar, bis nach Hessen hinein. Das Festival wurde 2010 auf Initiative des Netzwerks Alternsforschung (NAR) der Universität Heidelberg und des Gesundheitsamtes Frankfurt am Main gegründet.

Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Filmfestivals sind die Vorführorte: Neben kommerziellen Kinos sind dies etwa Schulen, Kirchen, Seniorenzentren oder Krankenhäuser. Damit sollen die Filme besonders auch für ältere Menschen zugänglich sein. „Die Möglichkeit, auch ohne Kinostätte unterhaltsame Filme für alle Generationen zu präsentieren, ist offenbar auch für ländliche Gebiete ein attraktives Format“, betonen die Veranstalter. Zudem sind Publikumsgespräche im Anschluss an die Vorführungen ein zentraler Bestandteil des Konzepts.

„Die Filme zeigen das Alter als entwicklungsdynamische Lebensphase, mit vielfältigen Potenzialen und Ressourcen für das Individuum und die Gesellschaft“, teilen die Veranstalter mit. Das Festival wolle entgegenwirken, dass der Begriff „Alter“ mit Verlust, Krankheit oder Last der Gesellschaft gleichgesetzt wird. „Die Diskussionen und insgesamt 200 Filmveranstaltungen sollen dem die Chancen und Möglichkeiten, Gewinne und Freiheiten des Alterns entgegensetzen.“

