Der Europäische Filmpreis wird in diesem Jahr an mehreren Abenden hintereinander vergeben. Die digitale Verleihung beginnt am Dienstag (20.00 Uhr) mit einer Gesprächsrunde, ab Mittwoch werden die ersten Auszeichnungen verliehen. Am Samstag wird dann der beste europäische Film des Jahres prämiert.

Nominiert sind diesmal auch zwei Filme von deutschen Regisseuren - der Liebesfilm „Undine“ von Christian Petzold und die Literaturverfilmung „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani. Als beste Schauspielerin sind unter anderem Paula Beer („Undine“) und Nina Hoss („Schwesterlein“) nominiert.