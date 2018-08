Stuttgart Es wird wieder heiß in Baden-Württemberg

Stuttgart / DPA

Ein schönes und sonniges Wochenende erwartet Baden-Württemberg - und zum Wochenstart steigen die Temperaturen wieder. Das sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Stuttgart. Von 24 Grad am Samstag klettern die Temperaturen demnach am Sonntag auf bis zu 29 Grad in Stuttgart oder auch Konstanz. Im Bergland wird es demnach etwas kühler mit 22 bis 26 Grad. Am Montag wird dann mancherorts wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Vor allem im Zentrum Baden-Württembergs ist aber vereinzelt mit Regenfällen und Gewittern zu rechnen. Ab Dienstag sollen die Temperaturen wieder auf um die 25 Grad fallen. Insgesamt wird es aber die Woche über eher trocken bleiben.

DWD-Prognose für Baden-Württemberg