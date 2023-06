Ein Forschungsteam um die Entwicklungsbiologin Magdalena Zernicka-Goetz, die in Cambridge, England, arbeitet, hat laut einem Bericht des britischen " Guardian " synthetische menschliche Embryonen mithilfe von Stammzellen erschaffen. Diese bahnbrechende Arbeit wurde auf der Jahrestagung der International Society for Stem Cell Research (ISSCR) in Boston diskutiert.

Entscheidender Einblick in die Auswirkungen genetischer Störungen

Die synthetischen Embryonen, die Embryonen in den frühesten Stadien der menschlichen Entwicklung bis zum 14. Tag ähneln sollen, könnten nach Ansicht der Forschenden einen entscheidenden Einblick in die Auswirkungen genetischer Störungen und die biologischen Ursachen wiederholter Fehlgeburten geben, wie das in Köln ansässige Wissenschaftsportal Science Media Center am Donnerstag berichtete.

Bereits Ende des letzten Jahres war es dem Team um Zernicka-Goetz sowie einer konkurrierenden Gruppe am Weizmann-Institut in Israel gelungen, synthetische Mäusembryos aus Stammzellen zu erzeugen. Seitdem gibt es einen Wettlauf, um diese Arbeit auf menschliche Modelle zu übertragen.

Arbeit wirft ernste ethische und rechtliche Fragen auf

Die in Boston präsentierte Arbeit wirft jedoch ernste ethische und rechtliche Fragen auf. Vielerorts ist es verboten, menschliche Embryonen länger als 14 Tage im Labor heranzuziehen. Diese Richtlinien basieren größtenteils auf einer Leitlinie der Internationalen Gesellschaft für Stammzellforschung aus dem Jahr 2016. Das Überschreiten der 14-Tage-Grenze galt demnach als "unzulässige Forschungsaktivität".

Im Jahr 2021 hat die ISSCR jedoch ihre internationalen Leitlinien angepasst. Demnach sollten durch künstliche Befruchtung oder aus menschlichen Stammzellen hergestellte menschliche Embryonen zukünftig länger als die bisher maximal erlaubten 14 Tage im Labor heranwachsen dürfen. Die Kultivierung der Embryonen im Labor sollte so lange erfolgen können, wie es dem jeweiligen Forschungszweck dient, jedoch nur nach strenger Prüfung.

Kritiker: Züchtung von Menschen nach bestimmten Qualitätsvorgaben

Berichten zufolge beschrieb Zernicka-Goetz, wie die synthetischen Embryonen, die ausschließlich aus Stammzellen entwickelt wurden, über das 14-tägige Entwicklungsstadium eines natürlichen Embryos hinaus kultiviert wurden. Diese embryonalen Strukturen besitzen anscheinend kein schlagendes Herz oder Anfänge eines Gehirns, enthalten jedoch Zellen, aus denen normalerweise die Plazenta, der Dottersack, Vorläuferzellen der Keimzellen und der Embryo selbst entstehen würden. Obwohl bisher keine offizielle wissenschaftliche Veröffentlichung vorliegt, wurde diese Arbeit offenbar von einem internationalen Journal akzeptiert.

Eine wichtige Frage ist, ob die synthetischen Embryonen theoretisch das Potenzial haben, die Organbildung auszulösen. Eine Übertragung der synthetischen Embryonen auf eine Frau zur Etablierung einer Schwangerschaft ist weltweit gemäß den aktuellen ISSCR-Richtlinien untersagt. Kritiker dieser Forschung befürchten, dass Menschen künftig nach bestimmten Qualitätsanforderungen gezüchtet werden könnten.