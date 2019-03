In Ingolstadt wird erstmals ein Lufttaxi vorgestellt: Das Gefährt lädt zum Träumen ein und könnte ab 2025 Passagiere transportieren.

Auf der großen Bühne, die sie am Ingolstädter Rathausplatz aufgebaut haben, steht das Gerät da wie ein Rockstar. 2500 Menschen drängen sich am Montag bei schneidender Kälte, um es immerhin zu bestaunen, sie alle haben so etwas noch nie gesehen: das Modell eines Flugtaxis. Acht auf acht Meter ist es groß, in schwarz-weißem Muster angestrichen, vorne steht der Name des Herstellers: „Airbus“. Das Flugtaxi, das hier der Öffentlichkeit erstmals präsentiert wird, lädt mit einer Vision vor allem zum Träumen ein: Statt im Auto im Stau zu stehen oder sich in überfüllte Busse und U-Bahnen zu quetschen, setzt man sich bequem in dieses Gefährt, hebt ab - und schwebt in der Luft ans Ziel.

„Urban Air Mobility“

Der Luftfahrtkonzern Airbus tüftelt und baut an seinem Standort Donauwörth in Bayerisch-Schwaben gerade an dem Lufttaxi, es ist Teil des Konzeptes, das die Firma als „Urban Air Mobility“ bezeichnet. Wolfgang Schoder, Chef der Airbus-Helikoptersparte, steht nun auf der Bühne und erklärt: „Das Lufttaxi startet und landet senkrecht. Es ist für eine schnelle Verbindung etwa zwischen der Innenstadt und dem Flughafen gedacht.“ Acht Rotoren hat es und wird mit einer Batterie elektrisch angetrieben. Jetzt ist ein so genannter Demonstrator zu sehen, sagt Airbus-Sprecher Gregor von Kursell. „Das bedeutet, das Vehikel wird getestet, und die Ergebnisse fließen dann in die Entwicklung des Prototypen ein.“ Dieser werde einem späteren Serienflugzeug schon sehr ähnlich sein.

Betrieb nicht vor 2025

Es dauert also noch, bis Flugtaxis durch die Lüfte ziehen. Der Hersteller meint, dass die Geräte nicht vor 2025 fertig sein und es davor auch noch keine Zulassungen dafür geben werde. Airbus-Mann Schoder dämpft die hochfliegenden futuristischen Erwartungen ein wenig: „Es sind festgelegte Luftstraßen geplant.“ Also kann sich nicht jeder ins Taxi setzen und individuell vor die Haustür oder an den Arbeitsplatz fliegen. Insofern handelt es sich bei den Vehikeln eher um Minibusse mit fester Strecke als um Taxis.

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel verweist darauf, dass mit Audi und Airbus zwei große Technikkonzerne in der Region angesiedelt sind. Der CSU-Mann stellt sich vor, dass Lufttaxis auch im Rettungswesen oder von der Polizei bei Spezialeinsätzen verwendet werden. Ihre Vorzüge zum Hubschrauber: Sie werden ohne Emissionen angetrieben und sind sehr viel leiser. Der Nachteil ist, dass sie nach derzeitigen Airbus-Planungen nicht weiter als 50 Kilometer fliegen können. Das Gewicht liegt bei zwei Tonnen, was etwas mehr als ein Auto ist. Die maximale Geschwindigkeit soll 120 Kilometer pro Stunde und die Flughöhe 350 Meter betragen. Anfangs soll noch ein Pilot mitfliegen, doch später werden sich die Geräte laut Airbus autonom fortbewegen. Zusammenstöße brauche man nicht zu befürchten, da sie mit Anto-Kollisions-System ausgestattet sind.

Nur Spielerei für Millionäre?

Doch was ist mit dem Preis für den Transport, handelt es sich um eine Spielerei für Millionäre? Airbus strebt an, „so nah wie möglich an den Preis für eine Taxifahrt mit dem Autor heranzukommen“. Zielgruppe seien Menschen, „die beruflich reisen und schnell und bequem von A nach B kommen wollen“. Allerdings gesteht Airbus ein: „Ein Massentransportmittel wird es sicher nicht werden.“ Als Beispiel bemüht die Firma die 40 Kilometer lange Strecke von der Münchner Innenstadt zum Flughafen, die bequem in 15 Minuten zu bewältigen wäre.

Nur 15 Minuten zum Flughafen München

Eine solche Präsentation erfreut auch die Politik, deshalb sind gleich zwei CSU-Leute dafür aus Berlin gekommen: die im Kanzleramt angesiedelte Digital-Staatsministerin Dorothee Bär sowie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Für Bär, die sich ansonsten um den schleppenden Internet-Ausbau zu kümmern hat, muss das Flugtaxi eine persönliche Genugtuung sein: Sie hatte vor einem Jahr ein solches Gefährt als Vision angepriesen und dafür viel Spott und Häme einstecken müssen. Jetzt sagt sie in Ingolstadt, das Taxi sei „für jedermann gedacht“ und sie wünsche sich „weniger Bedenkenträgertum“. Der Dieselgate-geplagte Scheuer scheint von der Besuchermasse auf dem Rathausplatz beeindruckt zu sein und sagt: „Danke für Ihr Interesse an der Zukunft.“

Airbus ist nicht die einzige Firma, die sich mit Flugtaxis beschäftigt. Ebenso forschen und entwickeln das deutsche Unternehmen Volocopter, sowie Porsche, Boeing und Uber daran. In den USA haben manche Maschinen schon Probeflüge absolviert. Das Airbus-Gerät in Ingolstadt sieht aus wie eine Mischung aus Hubschrauber und Drohne. Es hat die Bezeichnung „D-HCIA“ außen angeschrieben, die Innenseiten der Rotoren sind patriotisch mit einem bayerischen weiß-blauen Rautenmuster geschmückt. Revolutionär für die Verkehrsentwicklung dürfte es aber nicht werden. Airbus glaubt nicht, dass damit etwa Staus zu vermeiden sind, weil sich so viele Verkehrsteilnehmer oben in der Luft befinden. Sprecher Kursell sagt: „Wir wollen zusätzliche Alternativen anbieten.“ Um die Verkehrsprobleme großer Städte zu lösen, seien aber wesentlich umfangreichere Maßnahmen nötig.

Von der Bühne aus blickt Minister Scheuer auf das ehrwürdige Alte Rathaus von Ingolstadt, ein Bau im Stil der Neorenaissance. Neben ihm steht das Flugtaxi, Scheuer sagt: „Schaut ziemlich cool aus, jetzt muss es nur noch fliegen.“

