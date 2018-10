Stuttgart Erster Schnee in Baden-Württemberg erwartet

Stuttgart / DPA

Am Wochenende erwartet den Südwesten der erste Schnee der Saison - und das teilweise auch in tiefer gelegenen Regionen. In der Nacht zum Sonntag schneie es im Schwarzwald, auf der schwäbischen Alb und in Oberschwaben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Dort sei mit einer Schneedecke von fünf bis zehn Zentimetern zu rechnen. Am Sonntagvormittag kann die Schneefallgrenze nach Angaben des DWD bis auf 400 Meter fallen. „Dann ist auch über 600 Meter eine Schneedecke denkbar.“ Das sorge auf den Straßen für Glätte.

Ein Ende des Schneefalls sei jedoch in Sicht: Bereits am Sonntagabend soll der Schnee wieder in Regen übergehen. „Spätestens am Montag wird alles weggetaut sein“, sagte der Meteorologe. Allerdings bleibe es mit maximal neun Grad kühl. In der Nacht gebe es noch Minusgrade. Überfrierende Nässe könne die Straßen dann erneut glatt machen.

Von Samstagabend an ist im Südwesten auch mit starkem Wind zu rechnen. Im Bergland kann es nach DWD-Angaben zu Sturmböen kommen.