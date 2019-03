Die Strandkorbverleiher haben an Schleswig-Holsteins Nordseeküste die Sommer-Saison eröffnet. Im nordfriesischen St. Peter-Ording wuchteten Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale am Mittwoch die ersten Strandkörbe an ihre Plätze.

Bei nebligem und ungemütlichen Wetter wurden sie auf Holzveranden eineinhalb Meter über dem Boden ausgestellt. Dort seien sie sicher vor den Frühjahrsstürmen, sagte Badestellenleiter Jan Lorenzen.

Rund 100 Kilo bringt ein Strandkorb zu Saisonbeginn auf die Waage. Wenn der Wind am Strand tagelang feuchten Sand in das Geflecht bläst, könne schnell die 150-Kilo-Marke überschritten werden. Zum Schutz ihrer Gesundheit dürfen die starken Männer an den Badestellen daher die Strandkörbe nur mit speziellen Sackkarren bewegen. Im Sommer werden an St. Peter-Ordings Badestellen insgesamt rund 1300 Strandkörbe den Gästen zur Verfügung stehen.